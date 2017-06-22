Tarlasını sularken ayının saldırısına uğrayan Besim Gümüş, ısırık ve pençe darbeleriyle yaralandı

Artvin'in Şavşat ilçesinde ayının saldırısına uğrayan çiftçi yaralandı.



İlçenin Dereiçi köyünde yaşayan 63 yaşındaki Besim Gümüş, bahçesini suladığı sırada ayının saldırısına uğradı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Gümüş, ailesi tarafından Şavşat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından Hopa Devlet Hastanesine sevk edilen Gümüş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bahçesini sularken bir anda karşılaştığı ayının saldırısına uğradığını belirterek, "Ayıyla karşı karşı geldim. Üzerime doğru gelerek saldırdı. Boğuşmaya başladık. Pençeleriyle beni yere düşürüp ısırmaya başladı. Korkudan avazım çıktığı kadar bağırdım. Bir müddet sonra bırakarak kaçtı. Sol bacağımdan yaralandım. Vücudumun bazı bölgelerinde diş izleri var. İlk kez böyle bir olayla karşılaştım." dedi.

Köyde özellikle bu mevsimlerde ayı korkusundan evden dışarı çıkamadıklarını ifade eden Gümüş, "Ne yapacağımızı şaşırdık. Kiraz mevsimi olmasından dolayı ayılar kiraz yemek için bahçelerimizi talan ediyor" ifadesini kullandı.

Ayıların kanunla koruma altına alındığını belirten Gümüş, kendilerine de sahip çıkılması ve zararlarının karşılanmasını talep etti.





