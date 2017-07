Türkiye'nin ilk ve tek biyosfer rezerv alanı Artvin'in Borçka ilçesindeki Camili havzası, tatillerini doğayla iç içe geçirmek isteyenleri ağırlıyor

Artvin'in Borçka ilçesinde Karçal Dağı eteklerindeki 6 köyden oluşan ve "Türkiye'nin ilk ve tek biyosfer rezerv alanı" olan Camili havzası, tatillerini doğayla iç içe geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistlere seyrine doyumsuz güzellikler sunuyor.

Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) İnsan ve Biyoküre Programı Ulusal Koordinasyon Konseyi kararı ile 2005 yılında biyosfer rezervi ilan edilerek, dünya biyosfer rezervleri ağına dahil edilen 25 bin 395 hektarlık Camili havzası, Düzenli, Efeler, Kayalar, Camili, Uğurlu ve Maral köylerinden oluşuyor.

Camili Biyosfer Rezerv alanı sahip olduğu doğal yaşlı ormanlar, Kafkas ırkı arı, endemik bitkiler gibi doğal özelliklerinin yanında kültürel kaynakları ile de dikkati çekiyor.

Gürcistan sınırındaki Camili havzasında, her biri anıt özelliğine sahip ağaçlardan oluşan, dünya doğa koruma kriterlerinde son derece önemli bir parametre olarak kabul edilen doğal yaşlı ormanların yer aldığı Gorgit Tabiatı Koruma Alanı da bulunuyor.

Havzada, Efeler Tabiatı Koruma alanındaki ormanlar ise sadece Türkiye'nin değil, neredeyse bütün Avrupa'nın tek insan eli değmemiş orman ekosistemi olarak kabul ediliyor.

Yılda binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği alan, yağış ve sürekli yüksek nemin egemenliği altında derin vadiler boyunca yükselen bakir bitki örtüsü ile yağmur ormanı ekosistemi özelliğine de sahip bulunuyor.



"Gördüğüm manzara karşısında kendimi dünyanın en mutlu insanı hissettim"

Turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Camili'de zirveyi kaplayan bulutları seyreden ziyaretçiler, muhteşem manzarayı ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekiyor.

Ziyaretçilerden Cem Hancıoğlu, bölgenin adeta cennetten bir köşe olduğunu söyledi.

Hancıoğlu, Artvin'in Murgul ilçesinde yaşadığını ancak daha önce böyle bir manzara görmediğini belirterek, "Zirvede bulutların oluşturduğu görsel şölen karşısında büyük heyecan ve şaşkınlık yaşadım. Hayatımda ilk kez böyle bir güzelliği gördüm. Bol bol fotoğraf ve video çekerek bu güzelliği ölümsüzleştirmeye çalışıyorum." dedi.

Gördüğü manzara karşısında kendisini dünyanın en mutlu insanı hissettiğini anlatan Hancıoğlu, "Gördüğüm eşsiz manzara karşısında bir an heyecandan bayılacak gibi hissettim. Büyük bir hayranlıkla bu güzelliği dakikalarca izledim. Böyle güzel bir coğrafyada yaşamaktan dolayı da çok şanslı olduğumu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Arkadaşları ile Çin'den gezmek için bölgeye geldiğini aktaran Feng Wang, "Burası muhteşem, bulutlar deniz gibi olmuş. Burada mükemmel bir coğrafya ve manzara var. Çok şaşırdım ve etkilendim." diye konuştu.

Hakan Ekşi ise Camili'de gördüğü manzara karşısında çok etkilendiğini vurguladı.

İstanbul'da yaşadığını ve tatil için bölgeye geldiğini aktaran Ekşi, "Yeşilin her tonunu burada gördüm. Havası, suyu her şeyi çok güzel. Bulutların oluşturduğu güzellik denizi andırıyor. Sanki deniz, dağın eteklerine gelmiş gibi görünüyor. İlk kez böyle bir manzara gördüm ve çok mutlu oldum." dedi.