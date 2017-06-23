Kentte çok sayıda ev ve iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı

Artvin'de çok sayıda ev ve iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 1'i tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, il merkezinde son günlerde ev ve iş yerlerinde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında B.T. (19), K.Y. (20) ve D.P. (22) gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerin ardından Artvin Adliyesine sevk edilen şahıslardan B.T. tutuklandı. K.Y. ve D.P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Hakkari'den kente geldiği ve bu kişilerle işbirliği yaptığı tespit edilen K.K'nin ise yakalanması için soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.