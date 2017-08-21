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Artvin'de kamyonetin şarampole devrilmesi: Ölü sayısı yükseliyor

Artvin'in Yusufeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 7 kişiden 2'si hayatını kaybetti. Ölü sayısı 5'e yükseldi

Artvin'de kamyonetin şarampole devrilmesi: Ölü sayısı yükseliyor

Artvin'in Yusufeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 7 kişiden 2'si hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Osman Özgüler'in kullandığı 08 AN 120 plakalı kamyonetin ilçe merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Öğdem köyü Dutpınar mevkisinde şarampole devrildiği kazada ağır yaralanan Aytekin Günay (70) ve Mehmet Alkan (67), tedavi gördükleri hastanelerde hayatını kaybetti.i

Diğer yaralılar Yücel, Fevziye ve Meliha Günay, Abdi Uludağ ile Nebahat Özgüler'in tedavileri, kaldırıldıkları Yusufeli ve Artvin devlet hastanelerinde devam ediyor.

İlçede dün gece meydana gelen kazada Melahat Günay (40), Mustafa Alkan (75) ve Gülümser Tokgöz (60) olay yerinde yaşamını yitirmişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #artvin #kaza
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