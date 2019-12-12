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Artvin'de kar ve tipi hayatı olumsuz etkiledi

Artvin'de kar ve tipi nedeniyle yaylada mahsur kalan 2 kişiye ulaşıldı. Kurtarma ekipleri 2 kişiyi Ardanuç ilçe merkezine götürdü.

YURT 12.12.2019, 11:49
Artvin'de kar ve tipi hayatı olumsuz etkiledi

Artvin'de kar ve tipi nedeniyle yaylada mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı.

Ardanuç ilçe merkezinden Erzurum'a gitmek üzere kamyonetle yola çıkan Akın Başal ve Mevlüt Uzun, Zekeriyaköy yaylasında, mahsur kaldı.

Kara saplanan araçlarını hareket ettiremeyen Başal ve Uzun, jandarmayı arayarak yardım istedi.

Bölgeye hemen Jandarma, Karayolları, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Mahsur kaldıkları bölgeden ekiplerce alınan Akın Başal ve Mevlüt Uzun, ilçe merkezine ulaştırıldı.

Kara saplanan kamyonet ise bulunduğu yerden iş makinesiyle çekilerek çıkarıldı.

ulusal.com.tr

#artvin #kar #tipi #Ardanuç
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