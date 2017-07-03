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Artvin'de seyir halindeki otobüs yandı

Durumu fark eden sürücünün, araç içindeki 16 yolcuyu tahliye etmesi sonucu yaralanan olmadı

Artvin'de seyir halindeki otobüs yandı

Artvin'de seyir halindeki yolcu otobüsü, çıkan yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Trabzon'dan Ardahan istikametine giden Gültekin İnce'nin kullandığı 08 AE 525 plakalı yolcu otobüsünde, Artvin Varyant Yolu Salkımlı köyü mevkisinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumu fark eden sürücü İnce'nin, araç içindeki 16 yolcuyu tahliye etmesi sonucu yangında yaralanan olmadı.

Kısa sürede büyüyen yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Otobüsün kullanılamaz hale geldiği yangın sebebiyle Artvin-Ardahan karayolu yaklaşık bir saat ulaşıma kapalı kaldı.

Otobüs yolcuları, aynı firmaya ait başka araçla Ardahan'a gönderildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #yangın #Otobüs #artvin
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