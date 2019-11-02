Artvin'de slalom yarışları

Artvin'in Yusufeli 2019 Akarsu Slalom Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı.



Türkiye Kano Federasyonu'nun düzenlediği Barhal Çayı üzerindeki yarışlara 8 kulüp katıldı.



Türkiye'nin ilk yapay kano parkuru olma özelliğini taşıyan ve toplamda 21 kapı bulunan 350 metre uzunluğundaki parkurda 45 sporcu dereceye girmek için kürek çekti.



Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcular, Barhal Çayı'nın serin ve coşkun sularında kürek çekerek yarıştı.



K1 büyük erkeklerde Mustafa Arda Acar, K1 genç erkeklerde Kamil Kaçar, K1 yıldız erkeklerde ise Bahadır Karaduman birinci oldu.



K1 büyük kadınlarda Gamze Polat, K1 genç kızlarda Hilal Özçelik birinciliği elde etti.

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