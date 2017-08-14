Artvin'de Türkiye Boğa Güreşi Şampiyonası düzenlendi. 36 boğanın katıldığı güreşte Artvinli Cumali adlı boğa şampiyonu oldu. Bu gelenek tam 200 yıldır sürüyor.

Artvin'in Kafkasör Yaylası'nda, Karadeniz'in ve Ege'nin 36 şampiyon boğası, Türkiye Boğa Güreşi Şampiyonasında kıyasıya yarıştı.



15 bine yakın insan, yurdun dört bir yanından bu şampiyonu izlemek için Artvin'e gitti.



Genciyle yaşlısıyla, Boğa güreşlerine yurttaşlar bu yıl daha çok ilgi gösterdi. Çünkü 200 yıllık gelenek bu yıl Şampiyonaya dönüştürüldü.



Güreşe, 430 ile 900 kilogram kategorisindeki boğalar katıldı.



Günler öncesinden kampa giren boğalar, pekmez, üzüm kurusu, arpa, yumurta, mısır gibi özel gıdalarla beslendi. Arenaya çıkmadan önce de boynuz ve doping kontrolünden geçirildi. Sonra kıyasıya mücadele başladı.



Süper Baş kategorisindeki güreş, Muğla'dan gelen Cumhur ile Artvinli Cumali arasında oldu. Kazanan Cumali adlı boğa oldu.



Cumhur'un sahipleri üzüntü yaşarken, Türkiye şampiyonunun sahibi ise büyük sevinç yaşadı.



Artvin Boğacılar Spor Kulübü Başkanı Haluk Koçer, Dünya şampiyonasını düzenlemek için yetkililerden destek istedi.





ulusal.com.tr