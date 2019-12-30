Artvin'in gizli yaban hayatı

Karadeniz'İn yeşilini, mavisini taşıyan şehirlerimizden biri Artvin... Tarihi birikimi, yörel lezzetleri insanı kendisine çekiyor.

3 bin 500 metreyi aşan dağları, doruklarındaki krater gölleri, zümrüt yeşili ormanları, berrak sularla beslenen şelaleleri ve bitki çeşitliliği... Tabiatının bir parçası da yaban hayatı.

Bölgenin yaban hayatı zenginliği fotokapanlarla keşfediliyor. Görüntüler bilim insanlarınca inceleniyor. Türkiye genelinde 160 tür memeli hayvan grubunun yaklaşık 62'si bu coğrafyada yaşıyor. 426 kuş türünün 180'inden fazlası Artvin göç yolunu kullanıyor.

Türkiye'nin iki yaşamlılar ve sürüngenler grubunda 120'ye yakın tür çeşitliliğine sahip olduğunu anımsatan Göktürk, bunun da 35'inin Artvin'de tespit edildiğine dikkati çekti.

Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Entomolojisi ve Koruma Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Temel Göktürk, 23 yıldır bölgede çalışıyor.

Fotokapanlar bölgedeki kaçak avcılıkla mücadele için önemli bir rol üstleniyor.

ulusal.com.tr