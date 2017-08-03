ANTALYA'nın Serik İlçesi'nde oturan 92 yaşındaki Mustafa Akdeniz ile eşi 93 yaşındaki Hamma Akdeniz, 75 yıldır aynı yastığa baş koyuyor. 8 çocuk, 70 torun sahibi çift mutluluklarını birbirlerini sevmelerine, uzun yaşamı da doğal ürünler yemeye bağladı.

Serik'e bağlı Töngüçlü Mahallesi'nde oturan ve çiftçilik yapan Mustafa Akdeniz ile Hamma Akdeniz, 1942 yılında davullu zurnalı düğünle evlendi. 3'ü kız 8 çocuğu olan ve onların torunlarıyla birlikte 70 torun sahibi olan Mustafa ve Hamma Akdeniz çifti birbirlerine ilk günkü gibi aşık olduklarını söyledi. Eşi için "Hala onu çok seviyorum, aşkımız ilk günkü gibi taze" diyen Mustafa Akdeniz, Hamma Akdeniz'le severek evlendiklerini anlattı. Mustafa Akdeniz, "Hamma'yı ilk gördüğümde onu sevdim, aşık oldum. 1942 senesinde evlendik. 8 çocuğumuz ve onların torunlarıyla 70 torumuz var. 75 yıldır evliyiz. Hala ilk günkü aşkla onu çok seviyorum ve aynı yastığa baş koyup yaşayıp gidiyoruz" dedi.



SAĞLIKLARININ SIRRI DOĞAL BESLENME



Eşini öperek, "Bir erkeği kadın yaşatır, kadın öldürür" diye espri yapan Mustafa Akdeniz, yaşına rağmen enerjisini ve sağlığını her gün mutlaka pekmez, ceviz, keçi yoğurdundan yapılmış ayran, kekik çayı ve zeytin yağı içmesine borçlu olduğunu aktardı.



Hamma Akdeniz de "Mutluyuz. Uzun yıllardır beraberiz. Hiçbir sıkıntımız yok. Severek evlendik. Birbirimizle kavga, dövüşümüz olmadı. Hayatımızdan memnunuz. Doğal ürünler yiyerek bu yaşa geldik" diye konuştu.