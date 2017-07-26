Bitlis'in Mutki kırsalında hayvanları otlattığı sırada kayalıklardan düşerek yaralanan çoban Demir, 5 saatlik çalışmanın ardından askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Bitlis'in Mutki ilçesine bağlı Çiğdemalan köyünde çobanlık yapan Paşa Demir, Kapıkaya mezrasına yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki kırsalda hayvanları otlattığı sırada dengesini kaybederek kayalıklardan düştü.

Düşme sırasında yanında bulunan Demir'in oğlu köydeki yakınlarına durumu bildirdi. Yakınlarının 112 Acil Servis ekiplerine haber vermesi üzerine yola çıkan ekipler köye ulaştı.

Olay yerine ambulansla gidemeyen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), yürüyerek yaralı Demir'e ulaştı.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Demir, 5 kilometre taşınarak helikopterin güvenli iniş yapabileceği alana getirildi.

Bölgeye gönderilen askeri helikoptere alınan yaralı Demir, 5 saatlik çalışma sonucu Tatvan Devlet Hastanesine ulaştırıldı.

Bitlis 112 Komuta Kontrol Merkezi Başhekimi Mahmut Konyar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaralı Paşa Demir'in kafa travması, omurga ve kalçasında hassasiyeti bulunduğunu söyledi.