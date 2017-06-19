"Askerlerimizden üçünün hayatını kaybettiğine dair asılsız, gerçek dışı ve kasıtlı haberlerin bir grup tarafından sosyal medyada hızla yayıldığı tarafımızca tespit edilmiştir"

Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Akif Celalettin Şimşek, 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'ndaki gıda zehirlenmesine ilişkin üç askerin hayatını kaybettiğine dair paylaşımların asılsız olduğunu bildirdi.



Şimşek, yaptığı yazılı açıklamada, dün Albay Arif Seyhun Kışlası'nda akşam yemeği sonrası bir grup askerin baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetiyle hastanelere müracaatı sonrası gıda zehirlenmesi tanısı konulduğu, çeşitli hastanelerde tedavi gören üç askerin hayatını kaybettiğine ilişkin sosyal medyadaki paylaşımların gerçek dışı olduğunu belirtti.

Hastanelerde 16 askerin tedavisine devam edildiğini kaydeden Şimşek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"17 Haziran tarihinde Manisa Arif Seyhan Kışlası'nda meydana gelen ve ilk belirlemelere gıda zehirlenmesi iddiasıyla hastanelere kaldırılan askerlerimizden üçünün hayatını kaybettiğine dair asılsız, gerçek dışı ve kasıtlı haberlerin bir grup tarafından sosyal medyada hızla yayıldığı tarafımızca tespit edilmiştir.

Konuyla ilgili daha önce yaptığımız açıklamadaki gibi şu an hastanelerde 16 askerimiz tedavi ve tedbir amaçlı tutulmaktadır. Hiçbirinin hayati tehlikesi yoktur. Bu tür kasıtlı ve ülkede kaos yaratmaya yönelik yalan ve gerçek dışı paylaşım yapan ve yayanlar hakkında yasal işlem yapılacağı ve tespit edilenlerle ilgili de Manisa Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatıldığını kamuoyunun bilgisine sunarım."