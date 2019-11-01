ASO'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek

Türk sanayicileri Cumhuriyetin ilan edildiği Meclis’te asker selamı verdi. Üretim vurgusu yaptı.



Ankara Sanayi Odası, Ekim ayı meclis toplantısını Birinci Meclis’te yaptı. Cumhuriyetin ayakta tutulması için üretimin önemi üzerinde duruldu.



Sanayiciler, Barış Pınarı Harekatı sonrası savunma sanayinde başlatılan Türkiye karşıtlığına da tepki gösterdi.



Toplantıda konuşmaların ardından Mehmetçiğe böyle selam gönderildi.

ulusal.com.tr