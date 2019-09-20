Çanakkale'nin Assos Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmalarında 2 bin 200 yıllık aslan heykeli ve bin 500 yıllık, üç gözlü ocak gün ışığına çıkarıldı.

Çanakkale'de, 38 yldır kazı çalışması yürütülen bölgede, binlerce yıllık eserler bulundu.



Antik Çağ'da "Troas" olarak adlandırılan bölgenin güney ucunda, Midilli Adası'nın karşısında kurulan kent, asırlar boyunca birçok topluma ev sahipliği yaptı.



Bölgede Türk bilim insanları yılladır çalışma yürüyüor.



Temmuz ayında 25 kişilik ekiple başlatılan çalışmalarda ise Helenistik döneme ait 2 bin 200 yıllık aslan heykeli ile Doğu Roma döneminden kalma bin 500 yıllık, 3 gözlü ocak bulundu.



Assos'taki kazı çalışmalar hakkında bilgiyi ,Assos Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Nurettin Arslan verdi.



Aslan heykelinin milattan önce 2'inci yüzyıldan kalma olduğu bilgisini verdi Arslan. Bu da heykelin 2 bin 200 yıllık bir geçmişi olduğunu gösteriyor.



ulusal.com.tr