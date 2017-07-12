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Ata'nın silüetini İzmir Marşı ile karşıladılar

ARDAHAN'ın Damal İlçesi'ndeki Ata Mahallesi'nde, güneşin Karadağ sırtlarına yansımasıyla ortaya çıkan Ulu Önder Atatürk'ün siluetini, vatandaşlar İzmir Marşı ile izledi.

Ata'nın silüetini İzmir Marşı ile karşıladılar






Kaynak: DHA
Etiketler; #ARDAHAN/DAMAL #ATATÜRK SİLUET #izmir marşı
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