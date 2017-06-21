Ataşehir'de bir hafriyat kamyonu şarampole devrildi

İstambul Ataşehir'de bir hafriyat kamyonu şarampole devrildi.



Alınan bilgiye göre, Ataşehir Barbaros Mahallesi'nde İsmet Çetintaş yönetimindeki 34 YC 5201 plakalı hafriyat kamyonunun freni patladı.



Bir süre ilerleyen kamyon, Barbaros Kavşağı'nda sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 ZU 5317 plakalı otomobile çarparak şarampole devrildi.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Polis çevrede güvenlik tedbirleri alırken, itfaiye ekipleri şoför Çetintaş'ı yara almadan bulunduğu yerden çıkardı.