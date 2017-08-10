Fetih Mahallesi Karadeniz Çarşı Sokağı'ndaki 5 katlı apartmanın çatısında izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen polis ekipleri güvenik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin yoğun çalışması üzerine başka binalara sıçramadan söndürüldü.
Olayda, yaralanan ve can kaybı olmazken binanın çatısı ve beşinci katı kullanılamaz hale geldi.
Ataşehir'de 5 katlı binanın çatısında izolasyon çalışmaları sırasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Fetih Mahallesi Karadeniz Çarşı Sokağı'ndaki 5 katlı apartmanın çatısında izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.