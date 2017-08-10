Ataşehir'de 5 katlı binanın çatısında izolasyon çalışmaları sırasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Fetih Mahallesi Karadeniz Çarşı Sokağı'ndaki 5 katlı apartmanın çatısında izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.



Olay yerine gelen polis ekipleri güvenik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin yoğun çalışması üzerine başka binalara sıçramadan söndürüldü.



Olayda, yaralanan ve can kaybı olmazken binanın çatısı ve beşinci katı kullanılamaz hale geldi.