ANTALYA’nın Serik İlçesi’nde Atatürk büstüne taşlı saldırıda bulunan 29 yaşındaki Emre G. tutuklandı.

Serik Kaymakamlık binası bahçesindeki Atatürk büstüne dün saat 22.30 sıralarında kimliği belirsiz bir kişi taşlı saldırıda bulundu. Durumu fark eden çevredekiler saldırganı yakalayıp tartakladıktan sonra polise haber verdi. Olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alınan saldırganın Almanya doğumlu Emre G. olduğu belirlendi.



Polis merkezine götürülen Emre G., işlemlerinin ardından bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.