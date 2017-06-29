İran: IŞİD lideri Bağdadi öldürüldü
İran: IŞİD lideri Bağdadi öldürüldü
İbrahim Kalın'dan Almanya açıklaması
İbrahim Kalın'dan Almanya açıklaması
"Sabah gelip büyükelçilik makamını devralacağım"
İstanbul'da büyük operasyon
İstanbul'da büyük operasyon

Atatürk büstüne taşlı saldırıya tutuklama

ANTALYA’nın Serik İlçesi’nde Atatürk büstüne taşlı saldırıda bulunan 29 yaşındaki Emre G. tutuklandı.

Atatürk büstüne taşlı saldırıya tutuklama

 Serik Kaymakamlık binası bahçesindeki Atatürk büstüne dün saat 22.30 sıralarında kimliği belirsiz bir kişi taşlı saldırıda bulundu. Durumu fark eden çevredekiler saldırganı yakalayıp tartakladıktan sonra polise haber verdi. Olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alınan saldırganın Almanya doğumlu Emre G. olduğu belirlendi.

Polis merkezine götürülen Emre G., işlemlerinin ardından bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #antalya #serik
banner863
Önceki Haber
Barış Akarsu doğum gününde anıldı
Sonraki Haber
Süper Loto 29 Haziran çekiliş sonucu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.