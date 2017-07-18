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Atatürk Havalimanı apronunda bir anda!..

ATATÜRK Havalimanı apronu A-kapısında bulunan özel bir bankaya ait ATM cihazı yandı.

Atatürk Havalimanı apronunda bir anda!..

Havalimanı İtfaiyesi kısa sürede yangını söndürdü. Edilinen bilgiye saat 19.20'de İstanbul Atatürk Havalimanı A-kapısı apron kısmında Çelebi yer hizmetlerinin dinlenme alanında bulunan özel bir bankaya ait ATM cihazı henüz belirlenmeyen bir nedenle yandı.

Durumun Devlet Hava Meydanları (DHMİ) itfaiyesine bildirilmesinin ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangında bankamatik ekranın zarar gördüğü öğrenilirken ATM içindeki paralar da banka yetkililerine teslim edildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #atatürk havalimanı #ATM cihazı
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