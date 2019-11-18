Atatürk Havalimanı'nda yıkım başladı

Ticari uçuşların 6 Nisan'da İstanbul Havalimanına taşınmasından sonra askeri uçaklar, özel jetler ve kargo uçaklarının kullandığı Atatürk Havalimanında yer hizmeti veren bazı özel şirketlere ait, artık kullanılmayan kargo binalarının çatısı sökülürken, demir bağlantılar ise parçalara ayrılıyor.

100 kişilik ekibin yürüttüğü yıkım, hava trafiğinde herhangi bir aksaklığa neden olmuyor.

Yıkılan yapıdan elde edilen demir, kablo ve çatı malzemelerinin geri dönüşüm fabrikalarına gönderileceği öğrenilirken, DHMİ İstanbul Atatürk Havalimanı Başmüdürlüğünce açılan ihale kapsamında yıkım, söküm, taşıma ve saha 1, 2 ve 3 yıkım, söküm, taşıma uzaklaştırma işlemlerinin 2 ay içinde tamamlanması hedefleniyor.

"Pisti olumsuz etkileyecek herhangi bir durum yok"

SMC Yıkım ve Hafriyat Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Çubuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Atatürk Havalimanındaki bazı kargo bölümlerinin, depoların yıkımını ihaleyle aldıklarını söyledi.

Profesyonel ekiple iş makineleri ve vinçlerle sökümlere başladıklarını aktaran Çubuk, çalışmalara yaklaşık 10 gündür başladıklarını ve yaklaşık 2 ayda bitirmeyi düşündüklerini dile getirdi.

Çubuk, şu anda malzemeleri söktüklerini belirterek, "Demir, pencere, kablo ve diğerlerini hiçbir şey israf olmayacak şekilde geri dönüşüm fabrikalarına göndereceğiz. Yıkım ve sökümlere başladık. Pisti olumsuz etkileyecek herhangi bir durum yok." dedi.

Şu anda sadece kargonun bir bölümünü yıktıklarını vurgulayan Çubuk, şunları kaydetti:

"Yıkım esnasında ortaya çıkan enkazı moloz olarak belediye döküm sahalarına dökeceğiz. Buradan çıkan malzemeleri de geri dönüşüm fabrikalarına göndereceğiz. Kargo uçaklarıyla alakalı herhangi bir sorun yok, seferlerine devam ediyor. Özel jetler, askeri uçaklar da uçuşlarını sürdürüyor. Biz sadece kargonun, depoların bir bölümünü yıkıyoruz. Uçuşlarda herhangi bir sıkıntı yok. 100 kişilik ekiple çalışıyoruz. Bunlar, iş güvenlik uzmanlarımız, doktorlarımız, mühendislerimiz. İnşallah kazasız, belasız bitirip teslim etmeyi düşünüyoruz."