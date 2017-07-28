İstanbul'da etkili olan dolu ve sağanak hava ulaşımını olumsuz etkilemesinin yanı sıra Atatürk Havalimanı terminal içerisinde de su basmasına neden oldu.

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Sağanak ve fırtınanın ardından Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali çatısından yağmur suyu terminal içerisine akarken, Türk Hava Yolları'nın businees kontuarı kısa bir süre kullanılamaz hale geldi.



300'lü salonlarda uçağın kalkış saatini bekleyen yolcular bulunduğu alanın su basması nedeniyle zor anlar yaşadı. Yolcular bu anları telefonlarına kaydetti.

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