Hollanda'dan İstanbul'a gelen anne baba ve 2 çocuktan oluşan Sarıçay ailesi ile Atatürk Havalimanı'nda bir gümrük memuru arasında ’arama’ tartışması kavgayla sonuçlandı. Gümrük memuru kaşından yaralandı, gözaltına alınan aile fertleri adliyeye sevk edildi.

Atatürk Havalimanı Geliş Katı Arındırılmış Salonda meydana gelen olay, iddialara göre şu şekilde gelişti:



Hollanda’nın Amsterdam kentinden gelen Sarıçay ailesi pasaport kontrolünün ardından Atatürk Havalimanı’ndan çıkmak için gümrük memurlarının bulunduğu alana doğru ilerlemeye başladı.



Bu sırada aldıkları bir istihbarat nedeniyle kaçakçılık uygulaması yapan gümrük ekipleri, Sarıçay ailesini durdurarak valizlerini aramak istedi. Gümrük memuru İ.S kimliğini göstererek ailenin arama yapılmak üzere kendisiyle gelmelerini istedi.







Gümrük memuru İ.S'nin tüm ısrarlarına rağmen durmak istemediği ve çocuklarını göndermek istemedikleri iddia edilen anne Y. S., bu sırada dengesini kaybederek yere düştü.



Bunun üzerine, baba M. S ile oğullarından Y. S.,geri dönerek gümrük memuruna saldırdı. Kısa bir arbedenin ardından olay yerine gelen polis ve gümrük memurları Sarıçay ailesini gözaltına aldı. Kaşından yaralanan ve aileden şikayetçi olan Gümrük memuru İ.S, ambulans ile hastaneye kaldırılırken, Atatürk Havalimanı Gümrük Müdürlüğü’ne götürülen Sarıçay ailesi İfadelerinin alınmasının ardından Bakırköy Adliyesi’ne gönderildi.