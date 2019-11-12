Atatürk Köşkü, kasımpatlarla süslendi

36 sporcunun katıldığı faaliyette Kazakistan, Kırgızistan Ve Abhazya’dan ilimizde öğrenim hayatlarını sürdüren yabancı sporcular da katılım gösterdi.

Ekip Atatürk Köşkünü çiçeklerle donattı. Faaliyete, saat 09’u 5 geçe saygı duruşu ve İstiklal marşı okunarak başlanırken faaliyet sonunda Atamızın sevdiği şarkılar hep bir ağızdan söylendi.

Dernek Başkanı Feridun Aynur "Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü kaybetmenin hüznünü yaşarken, O’na olan inancımızı bir kez daha yeniliyoruz. Büyük Önderin bizlere miras bıraktığı Cumhuriyetimizin yılmaz bekçileri olarak, onun ilkelerine olan bağlılığımızı en derin bir şekilde bugünde tüm dünyaya ilan ediyor, onun hedeflediği modern ve çağdaş bir ülke olma yolunda hızla ilerlediğimizi, Atamızın izinde olduğumuzu bir kez daha hatırlatıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Mustafa Kemal Atatürk’ü özlem, saygı, sevgi ve rahmetle anıyoruz.

Ayrıca bu faaliyetimizde etkinliğe katılan yabancı uyruklu kardeşlerimize Türkiye Cumhuriyeti’nin mimarı Atamızı tanıtma fırsatı bulduk. Bundan dolayı ekip arkadaşlarımın mutluluk ve gururunu da paylaşmak isterim." şeklinde düşüncelerini paylaştı.