''Atatürk'ün yadigarı Ankara'mızın başkent oluşunun 96'ncı yılı kutlu olsun''

Vatan Partisi Ankara İl Başkanı Aykut Diş, Ankara'nın başkent oluşunun 96'ncı yıl dönümü ile ilgili açıklama yaptı.

Aykut Diş, şunları belirtti:

"ATATÜRK'ÜN YADİGARI ANKARA'MIZIN BAŞKENT OLUŞUNUN 96. YILI KUTLU OLSUN

Medeniyetler beşiği olmanın yanında, içeride ve dışarıda saygıyla tanınan Türkiye Cumhuriyeti'nin askeri ve siyasi karargâhı olan kentimiz Ankara'nın Başkent oluşunun 96. yılını kutluyoruz.

Milletimizin iradesinin iç ve dış ipoteklerden kurtuluşunun lokomotifi olan Ankara, yükselen Türk Devriminin ezilen milletlere rehber olmasıyla mazlumların özgürlüğünün de öncüsü olmuştu.

Atatürk'ün yadigarı Ankara'mız, bugün de karargâh kent olma özelliğini sürdürüyor. Ankara bugün de türlü düşmanlara karşı verdiğimiz mücadelelerin merkezidir. Hain darbe girişiminde en büyük zararın Ankara'ya verilmek istenmesi, alçak teröristlerin şehrin göbeğinde arka arkaya bombalar patlatması bundandır. Şimdi Ankara'mız Barış Pınarı Harekâtını kumanda ederek emperyalist Amerika'nın "kara gücüm" dediği bölücü terör örgütünü temizliyor, yine mazlumlara umut oluyor.

Ankara'mızın Başkent ilan edilmesini ve gururla bugünlere gelmesini sağlayan başta büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve 1. TBMM vekilleri olmak üzere herkesi saygı ve minnetle anıyoruz.

Bu kutlu günün Ankaralılara, Türk Milletine ve bütün insanlığa daha nice gururlar yaşatmasını diliyoruz. Vatan Partisi olarak Ankara'mızın güzelleşmesinde ve ülkemizin ilerleyişinde karşılık beklemeksizin her türlü sorumluluğu üstlenmeye hazırız."

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