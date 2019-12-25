Atatürkçü Düşünce Topluluğundan üniversitede söyleşi

Sakarya Ünivesitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı Yıldırım Gençer ve Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Sinan Sungur’un katılımı ile “Türkiye’nin ve Gençliğin Sorunları ve Muhalefet” konulu söyleşi gerçekleştirdi.

Sakarya Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Topluluğu Türkiye Gençlik Birliği Sakarya il örgütü ile birlikte 25 Aralık Çarşamba günü 14:00 da TGB Genel Başkanı Yıldırım Gençer ve Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Sinan Sungur ile birlikte “Türkiye’nin ve Gençliğin Sorunları ve Muhalefet” konulu bir söyleşi gerçekleştirdi.

Saygı duruşu ve istiklal marşı ile başlayan etkinlik konuşmacıların sunumları ile devam etti.

Etkinlik soru cevap kısmı ile sona erdi.

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