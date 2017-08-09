Atık şişeler ve cam kavanozlar süs eşyasına dönüştürüyor.
Nevşehir'de müzik öğretmeni olan Rahşan Özel, şiseleri boyayarak onları süs eşyalarına çeviriyor.
Özel, yeteneğini halk eğitim merkezindeki ahşap boyama kursunda keşfetti.
Zamanla şişeleri boyamaya başlayan Rahşan Özel'in yaptıkları çevresindekiler tarafındanda beğeni ile karşılandı.
Özel, dekoratif amaçlı şişelerin yanında zeytinyağı, ayçiçeği yağı ve su şişeleri de tasarlıyor.
ulusal.com.tr
Çöp olarak gördüğümüz şişeler aslında dekoratif olarak da kullanılabilir. Nevşehir'de müzik öğretmeni olan Rahşan Özel şişeleri üzerine çeşitli desenler işleyerek süs eşyası haline getiriyor.
Atık şişeler ve cam kavanozlar süs eşyasına dönüştürüyor.
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