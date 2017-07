Hava sıcaklığının 30 derecenin üzerine çıktığı Kars'ta tarım ve yük taşımakta kullanılan atlar, gençler tarafından serinlemeleri için günde üç kez derede yüzdürülüyor hazırlıyoruz"

Hava sıcaklığının 30 derecenin üzerine çıktığı Kars'ta gençler, tarım ve yük taşımakta kullanılan atları günde üz kez dereye geçirerek serinletiyor.



Türkiye'nin önemli tarım ve hayvancılık merkezlerinden Kars'ta sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkması, hasat zamanında ve yük taşımakta kullanılan atları da olumsuz etkiledi.

Selim ilçesi Karahamza köyündeki genç çiftçiler, 30 dereceyi aşan sıcaklıkta bunalan atlarını serinletmek amacıyla günde üç kez dereye götürüyor.

Güneşten etkilenmemek için fötr şapka takan gençler, köyün 500 metre yakınından geçen derenin yaklaşık 1,5 metrelik kısımlarında yüzdürdükleri atlarına, daha sonra dere boyunca kısa koşular yaptırıyor.

At sahiplerinden Mustafa Çiçek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sıcak havalarda atların serinleyip rahat etmesi için suyun önemli olduğunu söyledi.

Sıcak havalarda suda antrenman yaptırarak atları hasat dönemine hazırladıklarını belirten Çiçek, "Kış mevsimi bölgemizde çok soğuk geçiyor. Kışın hava sıcaklığı sıfırın altında 40 dereceyi bulurken, şimdi 30 derecenin üzerine çıkıyor. Her işimize yarayan atlarımız sıcaktan bunalmasın diye onları köyümüzün yakınından geçen derede yüzdürüp rahatlatıyoruz. Atlar da derede yüzmeyi çok seviyor. Biz de onlarla yüzerek eğleniyoruz." dedi.



"Atlar bizim için çok önemli"

At sahibi Mert Doğan da köylülerin vazgeçemeyeceği tek hayvanın at olduğunu dile getirdi.

Atların kendileri için çok önemli olduğunu kaydeden Doğan, "Ekinde, biçimde, her yerde onları kullanıyoruz. Teknoloji gelişse de ata her zaman ihtiyaç var. Atlarımızı derede hem serinletip hem antrenman yaptırarak ekinlerin biçimine hazırlıyoruz." diye konuştu.

Karslı Muhammed Enes Çiçek ise Ankara'da yaşadığını, her yıl çayır ve tarla biçimi öncesinde köye gelip at yüzdürdüğünü anlatarak, "Dayımın atlarını dereye getirdik. Suya girdiklerinde çok rahatlıyorlar. Atlar soğuk suyla serinlerken, kendilerini rahatsız eden sivri sineklerden de kurtuluyor. Biz de atlarla yüzerek, derenin keyfini çıkarıyoruz." ifadelerini kullandı.