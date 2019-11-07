Avcılar'da servis minibüsünün çarptığı öğrenci Eylül Mirzaoğlu hayatını kaybetti

Okulunun bahçesinde hayatını kaybetti. Henüz 8 yaşındaydı.



Üzücü olay İstanbul Avcılar'daki Mehmetçik İlkokulunun bahçesinde yaşandı.



İddialara göre servis aracının şoförü Hüseyin Y. manevra yaparken 2. sınıf öğrencisi Eylül Mirzaoğlu'na çarptı.



Arkadaşlarının gözü önünde aracın altında kalan küçük kız ağır yaralandı.



Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



İlk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Eylül Mirzaoğlu, kurtarılamadı.



Okul bahçesinde güvenlik önlemi alan emniyet güçleri inceleme başlattı. Servis minibüsü ise otoparka çekildi.



Üzücü olay sonraı sürücü gözaltına alınırken, okulda eğitime 1 gün ara verildi.

ulusal.com.tr