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AVM otoparkında skandal! Otoparkta kadın müşteriye saldırdılar

İstanbul Üsküdar'da bulunan Akasya AVM'nin otoparkında yaşanan olay, sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Alışveriş merkezinde yer alan oto yıkamaya aracını bırakan kadın müşteri, otopark çalışanının saldırısına uğradı.

AVM otoparkında skandal! Otoparkta kadın müşteriye saldırdılar

Sosyal medyada büyük tepki çeken olayda, kadın müşteri aracını yıkatmak için geldiği oto yıkamanın önünde kendisini karşılayan bir çalışanın isteği dışında işlem yapmasına itiraz etti. Bunun üzerine kadın müşterinin üzerine yürüyüp saldıran oto yıkama çalışanı, hakaretler savurdu.

Saldırı ve hakarete uğrayan mağdur müşterinin kısa süre içerisinde sosyal medyada paylaştığı açıklama paylaşım rekoru kırarken, konuyla ilgili olarak Akasya AVM'den de bir açıklama geldi. Yapılan yazılı açıklamada, '21 Haziran 2017 Çarşamba günü alışveriş merkezimizin kiracılarından Miscar Oto yıkama servisinde yaşanan olayı üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Oto yıkama şirketinde çalışan kişinin, müşterilerden birine karşı bulunduğu saldırgan tavırlar tarafımızca asla kabul edilemez. Olaya sebebiyet veren çalışan iş akdinin feshedildiğini ayrıca hukuki sürecin de takipçisi olacağımızı paylaşmak isteriz' denildi./Hürriyet

Etiketler; #AVM otoparkı #istanbul #üsküdar
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