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Ayağı ağa takılınca boğulma tehlikesi geçirdi

Bostancı sahilinde denize giren genç, ayağı balık ağına takılınca boğulma tehlikesi geçirdi.

Ayağı ağa takılınca boğulma tehlikesi geçirdi

İstanbul'da Bostancı sahilinde denize giren genç, ayağı balık ağına takılınca boğulma tehlikesi geçirdi.

Alınan bilgiye göre Bostancı sahilinde serinlemek amacıyla denize giren Ramazan Altaş'ın (16) ayağı, dipteki eski balık ağına takıldı. Kendi çabalarına ve çevredekilerin yardımlarına rağmen ağdan kurtulamayan Altaş'ı haber verilmesi üzerine İBB'ye bağlı can kurtaranlar ve dalgıçlar çıkardı.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Altaş, sağlık ekiplerince Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tedavisi yoğun bakımda devam eden Altaş'ın sağlık durumunun ciddi olduğu bildirildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #can kurtaran #Bostancı #boğulma #ambulans
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