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Ölüdeniz Mahallesi'ne ailesiyle birlikte tatil için gelen Tracy Pratt, Belceğiz Plajı'ndan kiraladıkları özel tur teknesiyle Gemile Adası'na gitti.

Pratt ailesiyle birlikte yürüyüşe çıktı. Adadaki patika yolda yürürken dengesini kaybedip düşen Pratt'ın sağ ayak bileği kırıldı.

Yakınlarının Pratt'ı tekneye taşıyamaması üzerine AKUT ekibinden yardım istendi. 5 gönüllüsüyle Ölüdeniz Mahallesi'ne gelen AKUT ekibi, tekneyle Gemile Adası'na gitti.

AKUT ekibi 20 dakikalık yürüyüş ardından yanına ulaştığı kadını sedyeye bağladı.

Kırık ayağı sabitlendikten sonra tekneye taşınan Pratt, Belceğiz Plajı'na oradan da Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Pratt'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.  


Kaynak: DHA
Etiketler; #iskoç #kadın #ayak #kırılması #akut
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