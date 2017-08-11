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Ayak parmaklarıyla yaptığı çağrı karşılık buldu

Ayvalık'ta, ayak parmaklarıyla bilgisayar klavyesini kullanarak sosyal medya hesabından Arnavut kaldırım taşı döşeli yolda akülü arabasını süremediğini paylaşan serebral palsi hastasının sorunu çözüldü.

Ayak parmaklarıyla yaptığı çağrı karşılık buldu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, ayak parmaklarıyla bilgisayar klavyesini kullanarak sosyal medya hesabından Arnavut kaldırım taşı döşeli yolda akülü arabasını süremediğini paylaşan serebral palsi (beyin felci) hastasının sorunu çözüme kavuşturuldu.



Alınan bilgiye göre, Mithatpaşa Mahallesi'nde yaşayan, konuşamayan ve yürüyemeyen serebral palsili Mustafa Şimşek'e geçen yıl Ayvalık Birlik Ortopedik Engelliler Derneğince akülü sandalye hediye edildi.

Evinin önündeki yolun Arnavut kaldırım olması nedeniyle takıldığı için akülü sandalyesini süremeyen Şimşek, bu sorununu ayak parmaklarıyla bilgisayar klavyesini kullanarak sosyal medya hesabından paylaştı. Şimşek, yolun düzenlenmesi çağrısında bulundu.

Bu paylaşımı gören Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, yolda düzenleme yapılması talimatını verdi.

Bunun üzerine Şimşek'in evinin önünden, Cunda Adası'nın eski yol mevkisine kadar uzanan 350 metrelik yolun bir kısmı akülü sandalyenin geçebileceği şekilde yeniden düzenlendi.


Kaynak: AA
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