Kuyucak Belediyesi ile Aydın Büyükşehir Belediyesi yetkilileri arasında, değiştirilmesi planlanan Atatürk takı nedeniyle kısa süreli arbede çıktı

Kuyucak Belediyesi, ilçede Atatürk portresinin bulunduğu takı yenilemek amacıyla değiştirmek isterken Aydın Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, değiştirme yetkisinin kendilerine ait olduğunu ileri sürünce iki belediye yetkilileri arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Kuyucak Belediyesi, "Kargılı dere peyzaj ve ıslah projesi" kapsamında İnönü Caddesi'nde üzerinde Atatürk portresinin bulunduğu takı yenileyip değiştirmek istedi.

Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk'ün de izlediği çalışma esnasında, Aydın Büyükşehir Belediyesi yetkilileri olay yerine gelip yapılan işlemin yasal olmadığını ileri sürdü.

Bu esnada iki belediye yetkilileri arasında kısa süreli arbede çıktı. Olay yerinde bulunan polis ekipleri, tarafları sakinleştirdi.

Konuyla ilgili Aydın Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, kendi yetki alanlarında olan caddede kamu mallarına yapılan müdahale için emniyet güçlerine bilgi verildiği belirtildi.

Konu hakkında gerekli suç duyurusunda bulunulduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlgili idari makamlara yetki alanımıza ve kamu malına yapılan yasa dışı müdahalelerin durdurulması başvurularımızı yaptık. En kısa sürede tüm ekiplerimizle kanunun bize verdiği görevi yerine getireceğiz ve Kuyucak Atatürk Takı'nı yerine takacağız. Yaşanan kanun dışı ve müessir olayların tekrarlanmamasını ümit ediyoruz."

Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, mülkiyeti kendilerine ait Atatürk takını yenilemeye karar verdiklerini belirtti.

Üzerinde Atatürk portresi, Türk bayrağı ve Atatürk'ün veciz sözleri bulunan elektronik led pano sipariş verdiklerini bildiren Ertürk, şunları kaydetti:

"Belediyemiz teknik ekipleri takın tamir ve tadilatı ile yeni led panonun oturtulacağı profil doğrama çalışmaları yaparken ne yazık ki böyle bir hizmeti ve çalışmayı desteklemesi gereken Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri destek olmak yerine engel ve köstek olmayı tercih etmişler. İllegal bir şekilde ekiplerini göndererek çalışma yapılan takın İnönü Caddesi üzerinde bulunduğu caddenin sorumluluğun kendilerine ait olduğu, dolayısıyla Kuyucak Belediyesince böyle bir çalışmanın yapılamayacağını beyan ederek gövde gösterisi yapmayı yeğlemişlerdir."

Ertürk, bu hizmeti vatandaşa kazandırmak için çalışmalarına devam edeceklerini sözlerine ekledi.