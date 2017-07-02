Çine ilçesinde ehliyetsiz motosiklet kullanan sürücü, trafik uygulaması sırasında motosikletini yaktı

Aydın'ın Çine ilçesinde bir kişi, trafik uygulaması sırasında cebinden çıkardığı çakmakla motosikletini ateşe verdi.



Alınan bilgiye göre, Adnan Menderes Bulvarı'nda trafik uygulaması yapan polis ekipleri, Serdar T. (30) idaresindeki plakasız motosikleti durdurdu.



Yapılan incelemelerde sürücünün daha önceden alkollü araç kullandığı gerekçesiyle trafikten men edildiği ve ehliyetine el konulduğu tespit edildi.



Ekiplerin motosiklete el konulması gerektiğini belirttiği sırada, sürücü cebinden çıkardığı çakmakla motosikletini ateşe verdi.



Yanan motosiklet olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.



Sürücü Serdar T. gözaltına alındı.