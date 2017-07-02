Askeri okullar açılsın
Askeri okullar açılsın
Çiftçiyi bitiren karar
Çiftçiyi bitiren karar
Büyük operasyon: Çok sayıda gözaltı var
Büyük operasyon: Çok sayıda gözaltı var
ABD'de şok saldırı
ABD'de şok saldırı

Aydın'da bir kişi motosikletini yaktı

Çine ilçesinde ehliyetsiz motosiklet kullanan sürücü, trafik uygulaması sırasında motosikletini yaktı

Aydın'da bir kişi motosikletini yaktı

Aydın'ın Çine ilçesinde bir kişi, trafik uygulaması sırasında cebinden çıkardığı çakmakla motosikletini ateşe verdi.

Alınan bilgiye göre, Adnan Menderes Bulvarı'nda trafik uygulaması yapan polis ekipleri, Serdar T. (30) idaresindeki plakasız motosikleti durdurdu.

Yapılan incelemelerde sürücünün daha önceden alkollü araç kullandığı gerekçesiyle trafikten men edildiği ve ehliyetine el konulduğu tespit edildi.

Ekiplerin motosiklete el konulması gerektiğini belirttiği sırada, sürücü cebinden çıkardığı çakmakla motosikletini ateşe verdi.

Yanan motosiklet olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sürücü Serdar T. gözaltına alındı.


Kaynak: AA
Etiketler; #trafik uygulaması #motosikletini yaktı #motosiklet
banner863
Önceki Haber
Muğla'da “Yörük göçü“ canlandırıldı
Sonraki Haber
Asırlık dokuma defileyle tanıtıldı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.