Aydın'da deve güreşi heyecanı sürüyor

Bu başı dik gururlu devenin adı "Barış Pınarı". Aydın'ın Buharkent ilçesinde düzenlenen Deve Güreşi Festivali'nde boy gösterdi Barış Pınarı.

Aydınlı deve yetiştiricisi Müjdat Korak, devesine neden "Barış Pınarı" ismini koyduğunu anlattı.

Müjdat Korak'ın Barış Pınarı harekatına katılan Mehmetçik'e bir de mesajı var.

İsmiyle dikkat çeken Barış Pınarı, Türkiye'nin en büyük deve güreşi arenasında rakibiyle güreşti. Ege, Akdeniz ve Marmara'dan 140 pehlivan devenin katıldığı Buharkent Deve Güreşi Festivali kortej yürüyüşüyle açıldı.

Yazdan kalma bir günde yapılan deve güreşlerini 10 bin civarında seyirci izledi. Güreşlere ev sahipliği yapan Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, yoğun ilgiden memnun.

7'den 70'e her yaştan vatandaş, hem deve güreşi heyecanını yaşadı, hem de ailece güzel havada piknik yapmanın tadını çıkardı.

Güreşlerin sonunda çeşitli kategorilerde şampiyon olan develerin sahiplerine kupaları takdim edildi.

Haber-Kamera: Güçlü Çezik

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