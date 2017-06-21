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Aydın'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Efeler ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Aydın'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda Faik Akkan (63) idaresindeki 09 DP 650 plakalı otomobil ile Cemal Durmuş'un (33) kullandığı 66 PD 430 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada sürücüler ile İpek (29), İlknur (11), Yusuf (4) ve Mahmut Durmuş (9) yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Aydın Devlet Hastanesi ile Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #trafik kazası #aydın
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