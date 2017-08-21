Dünyanın en önemli incir üretim noktalarından olan Aydın'a uzanıyoruz. İncir hasat sezonu sürüyor. Ancak üreticinin en büyük problemi işçi ücretleri. Mevsimlik işçilerin 1 aylık kazancı 5 bin liraya kadar çıkıyor.

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İncirin merkezi Aydın'da incir hasadı ve kurutma işlemleri sürüyor.



Dağ köylerindeki incir bahçelerinde olgunlaşarak ağaçlardan düşen incirler, toplanarak kurutulmaya bırakılıyor.



Yaklaşık 40 gün süren toplama ve kurutma işlemleri için bahçe sahipleri mevsimlik işçi bulamamaktan yakınıyor.



Üreticiler işçi probleminin yanı sıra, incir bahçeleri ve mevsimlik işçiler için yapılan harcamaların bu sezon yüksek olduğunu belirtiyor.



Çifçilere göre işçi ücretlerinin yükselmesinin nedeni, komisyoncu ve aracılardan kaynaklanıyor.







ulusal.com.tr