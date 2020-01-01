Aydın'da kar yağışı

Ege'den Doğu Anadolu'ya, yurdun dört bir yanında kış etkisini iyice artırdı.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde 1 bin 200 rakımlı Belenova mesire alanı beyaz örtüyle kaplandı. Gedik mevkiinde yemyeşil çam ormanından oluşan 10 hektarlık alan bu kez ziyaretçilerine bembeyaz bir görsel şölen sundu.

Kuyucak Belediyesi tarafından hizmete açılan mesire alanı, yaz aylarında vatandaşiları serinletirken, kış aylarında da kar manzarası eşliğinde kahvaltı yapma fırsatı veriyor.

Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk da herkesi kar manzarasının tadını çıkarmaya davet etti.

Öte yandan Türkiye 2020 yılını kar yağışı ve dondurucu soğuklarla karşıladı. D-100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde yoğun kar yağışı etkili.

Zaman zaman sisin de etkili olduğu bölgede görüş mesafesi 30 metreye kadar düşüyor. Yetkililer Bolu Dağı'nı kullanacak sürücülere kış lastiği olmadan yola çıkmamaları, zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmaları uyarısında bulundu.

Doğuda ise karakış hakim. Kars'ta dondurucu soğuklar nedeniyle ağaçlar, bitkiler ve heykeller kırağı tuttu. Sarıkamış'ta buz sarkıtları oluştu. Ekipler yollarda biriken kar ve buz yığınlarını kamyonlara ilçe dışına taşıdı.

Ağrı da dondurucu soğukla mücadele ediyor. İl genelinde etkili olan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor.



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