Tedavileri tamamlanan 6 öğrenci taburcu edildi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere kaldırılan 6 öğrenci taburcu edildi.



Özel bir kreşte gıda zehirlenmesi şüphesi sonrasında Kuşadası Devlet Hastanesi ile Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan ve 4 gündür tedavisi süren 6 öğrencinin tedavi süreci tamamlandı.



Öğrenciler taburcu edilirken gözaltına alınan kreşin aşçısı N.Y. ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.



Kuşadası'ndaki özel bir kreşte gıda zehirlenmesi şüphesiyle 46'sı çocuk 51 kişi, 19 Haziran'da öğlen yemeğinin ardından karın ağrısı ve kusma şikayetiyle çeşitli hastanelere kaldırılmış, tedavileri tamamlanan 45 kişi taburcu edilmişti.