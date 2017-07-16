Aydın'ın Koçarlı İlçesi'nde, bir evde yapılan onarım sırasında duvarın içindeki ahşap bir dolap içinde MKE yapımı 100 fünye bulundu. Fünyeler, savcının talimatıyla jandarma ekipleri tarafından imha edildi.
Koçarlı'nın kırsal Kızılcabölük Mahallesi'ndeki kayınpederi Raşit Şahin'den miras kalan evde geçen Cuma günü onarım çalışması yapan 62 yaşındaki Ali İhsan Yıldız, duvarda sıvanın altına gömülü ahşap dolap olduğunu farketti.
Dolabı açan Yıldız, içinde 100 fünye olduğunu görünce durumu Mersinbelen Jandarma Komutanlığı'na bildirdi.
Evde inceleme yapan jandarma, savcının talimatı üzerine MKE yapımı fünyeleri, yerinde imha ederek, etkisiz hale getirdi.
Aydın'ın Koçarlı İlçesi'nde, bir evde yapılan onarım sırasında duvarın içindeki ahşap bir dolap içinde MKE yapımı 100 fünye bulundu.
Aydın'ın Koçarlı İlçesi'nde, bir evde yapılan onarım sırasında duvarın içindeki ahşap bir dolap içinde MKE yapımı 100 fünye bulundu. Fünyeler, savcının talimatıyla jandarma ekipleri tarafından imha edildi.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.