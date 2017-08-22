Aydın'ın Nazilli İlçesi'nde, aynı yönde giden TIR'a arkadan çarpan otomobilde bulunan 4 kişi öldü.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Nazilli-Aydın Karayolu İsabeyli Mahallesi yakınlarında meydana geldi.



Nazilli'den Aydın yönüne giden 21 yaşındaki Aydın Kabak yönetimindeki 09 NY 785 plakalı otomobil, aynı yönde giden 29 yaşındaki Sefa Öncül yönetimindeki 20 D 1973 plakalı TIR'a arkadan çarptı.



Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Aydın Kabak ile aynı araçta bulunan Yarkın Kaya, Oğuzhan Uslu ve İbrahim Göğebakan'ın öldüğünü belirledi.



Nazilli-Aydın Karayolu bir süre trafiğe kapatılırken, TIR şoförü Sefa Öncül jandarma tarafından gözaltına alındı.



Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor./DHA



Beykoz-Riva yolunda otomobil ile kamyon çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı​







İstanbu Beykoz'da hafriyat kamyonu ile otomobilin çarpışması sonucu, 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Beykoz-Riva yolunda İzzet Aptioğlu idaresindeki 34 FJ 629 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Musa Aksoy yönetimindeki 34 EV 1406 plakalı hafriyat kamyonu ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, takla atıp çelik bariyerlere çarptıktan sonra durabildi.



Kazada, sürücü Aptioğlu ile araçtaki Adnan Aptioğlu yaşamını yitirdi, otomobildeki ismi öğrenilemeyen bir kişi de ağır yaralandı.



Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yolu trafiğe kapatırken, itfaiye ve sağlık ekipleri de yaralıyı sıkıştığı araçtan çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralı, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Beykoz-Riva yolunda, uzun araç kuyrukları oluştu

Kazada hayatını kaybedenlerden birinin uzvunun koparak araçtan fırladığı yönündeki bilgi üzerine, itfaiye ekipleri olay yeri çevresinde arama yaptı. Aramalarda herhangi bir bulguya rastlanmadı.



Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından, araçtaki cesetler çıkarılarak, Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.



Kaza nedeniyle uzun araç kuyruklarının oluştuğu yol, araçların çekilmesinin ardından trafiğe açıldı./AA