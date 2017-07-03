İki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kadın yaralandı

Aydın'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kadın yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Orta Mahalle'de aralarında daha önceden husumet olan kadınların da bulunduğu iki grup arasında tartışma çıktı.



Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar birbirine sopayla vurup taş attı. Bu sırada taraflardan kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi pompalı tüfekle ateş etti.



Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Sevgi ve Akgül Bülbül ile Cennet Yeldi yaralandı.



Vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



112 Acil Sağlık ekiplerince Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.



Polis ekipleri, olaya karıştığı tespit edilen 5 kişiyi gözaltına aldı.

