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Aydın'da trafik kazası: 4 yaralı

Germencik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Aydın'da trafik kazası: 4 yaralı

 Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir'den Aydın istikametine giden Şener Cihan idaresindeki 09 UA 775 plakalı otomobil, ilçe merkezinde aynı yönde seyreden Sevil Yıldırım'ın kullandığı 09 EZ 241 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan Yıldırım'ın kullandığı araç bankete çarpıp devrildi.

Kazada, sürücü Yıldırım ile aynı otomobildeki Bilal Yıldırım, Emin ve Ayşe Nur Bozat yaralandı.

Sağlık ekiplerince Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #trafik kazası #Germencik
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