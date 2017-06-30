Kazadan sonra olay yerine gelen yaralıların yakınları arasında kavga çıktı. Polis, biber gazı kullanarak tarafları ayırdı

Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Aydın-İzmir karayolundaki Germencik Vergi Dairesi Kavşağında, Ali Sopalı'nın kullandığı 09 TN 079 plakalı hafif ticari araç ile Ayhan Özmen yönetimindeki 48 U 4636 plakalı otomobil çarpıştı.



Kazada hafif ticari araçta bulunan Pembe Sopalı ile otomobil sürücüsü Ayhan Özmen ve yolcular Sinan Özmen, Sibel Özmen, Ferhat Özmen, Azat Özmen yaralandı.



Yaralılar, ambulanslarla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Yaralılardan Sinan Özmen'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi



Bu arada kazayı haber alan yaralıların yakınları, olay yerine geldi. Taraflar arasında başlayan tartışma kavgaya dönüşünce polis, biber gazı kullanarak grubu ayırdı.