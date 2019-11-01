Aydın'da uluslararası Türk daması turnuvası başladı

Aydın'da 1'inci Uluslararası Türk Daması Turnuvası düzenlendi. 100'e yakın üst düzey dama ustasının yanı sıra Ortadoğu ülkelerinden de çok sayıda yabancı dama ustası turnuvadaydı. Türk Daması Federasyonu 2'nci Başkanı Dursun Yıldırım, turnuva hakkında bilgi verdi.

Lübnan'daki turnuvada yaşanan haksızlık nedeniyle Lübnan temsilcisi 1 maç ceza aldığı için turnuvaya alınmadı. Yıldırım nedenini açıkladı.

İzmir Türk Daması Gençlik ve Spor Derneği Başkanı Metin Sözer ise damayı kadınlar arasında yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay açılış konuşmasında turnuvaya neden destek verdiğini anlattı.

Aydın Türk Daması Derneği Başkanı Ergün Kırbaş damanın çocuklara çok faydalı olduğu görüşünde.



HABER-KAMERA: GÜÇLÜ ÇEZİK

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