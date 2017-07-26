Yılın ilk altı ayında 500 bin ziyaretçiyi ağırlayan Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Milli Parkı görmek isteyen yerli ve yabancı turistler kilometrelerce kuyruk oluşturuyor.

Kuşadası ilçesindeki Dilek Yarımadası-Büyük Menderes Deltası Milli Parkı, ziyaretçi akınına uğruyor.



Bünyesinde barındırdığı endemik bitki türleri, Alageyik, Akdeniz foku ile tepeli pelikan gibi nesli tükenmekte olan hayvanlar ve doğal güzelliğiyle ziyaretçilerin ilgisini çeken parkın koyları da yerli ve yabancı turistlerin gözde yerlerinden.



Sabahın erken saatlerinden itibaren parka gelen ziyaretçilerin araçları uzun kuyrukların oluşmasına neden oluyor. Ziyaretçiler doğa fotoğrafı çekerek ve koylarda denize girerek vakit geçiriyor. Kuşadası ilçe merkezinden gelenler de tekne turlarıyla ya da özel yatlarla buradaki koylarda yüzüyor.



"Kapasiteyi aştık"



Dilek Yarımadası-Büyük Menderes Deltası Milli Parkı Müdürü Koray Aşık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, milli parka yüzmek için gelenlerin daha fazla ilgi gösterdiğini, yılbaşından bu yana 500 bin ziyaretçiyi ağırladıklarını belirtti.



Yoğunluk nedeniyle parka giriş saatini değiştirdiklerini aktaran Aşık, "Hafta içi 2 bin araç ile 10 bin ziyaretçi, hafta sonu ise 3 bin araç ve 15 bin ziyaretçi geliyor. Yoğun bir ziyaretçi söz konusu. Girişte kilometrelerce kuyruklar oluşmakta. Vatandaşlarımız erken saatlerde buraya gelip yoğunluk oluşturduğu için hafta sonları giriş saatlerini 07.00'ye çektik." diye konuştu.









"Hakikaten bir cennet burası"



Parkı ziyaret eden Fikret Çınar, manzaraya hayran kaldığını ifade ederek, "Burada muhteşem bir atmosfer var. Manzara harika. Umarım doğası hiç bozulmaz. Herkes yurt dışına çıkmak istiyor ama öncelikle kendi ülkemizin güzelliğini görmemiz gerekiyor. Hakikaten bir cennet burası." dedi.

Mustafa Çınar da şehir yaşamından uzak kalmayı düşünenler için milli parkın ideal bir yer olduğunu, ailece denize girip buradaki ortamın tadını çıkarttıklarını dile getirdi.