Aydın kestane üretiminde de şampiyon

Kestane ağacının anavatanı olan Türkiye, kestane üretiminde Avrupa şampiyonu. Türkiye'de ise Bursa ili kestane şekeri ile ün yapmasına rağmen, kestane üretiminde Aydın ili açık ara şampiyonluğu elinde bulunduruyor.

Aydın'da bu sezon başlayan kestane hasadının ardından işletmeler yoğun bir şekilde çalışıyor. Köşk ilçesinde kestane, incir ve ceviz tesisi işleten Halit Bilgen, kapılarını Ulusal Kanal'a açtı.

Burada işlenen kestanelerin çoğu ihracatçı firmalara gidiyor. Bilgen, bu sezon ürün miktarından memnun. Ama iklim koşullarından kaynaklanan sorunlar yok değil.

Ancak sektörü tehdit eden en büyük tehlike, kestane dal kanseri. Avrupa'dan Türkiye'ye gelen bu hastalık, yurt çapında onbinlerce kestane ağacını kuruttu. Üretici çaresiz. Hem üretici, hem de işletmeci ve ihracatçılar bu amansız hastalığa çözüm için devletin ve uzmanların seferber olmasını istiyor.

İşletmeci Halit Bilgen, coğrafi işaret de alan Aydın kestanesinin tanınması için fabrikalar kurulması gerektiğini düşünüyor.

Türkiye'nin 63 bin tonluk toplam kestane üretiminin 26 bin tonu Aydın ilinde gerçekleşiyor. Yani Aydın ili tek başına Türkiye üretiminin 3'te birini karşılıyor.



HABER-KAMERA: GÜÇLÜ ÇEZİK

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