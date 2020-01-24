Aydın'da deprem (24 Ocak 2020 Cuma Kandilli Rasathanesi-AFAD son depremler)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 09:32'de Aydın Kuşadası açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6 kilometre olarak açıklandı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise saat 09:32'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.8 olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi verilerine göre depremin derinliği ise 8 kilometre olarak ölçüldü.

SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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