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Aydın'da deprem (24 Ocak 2020 Cuma Kandilli Rasathanesi-AFAD son depremler)

Aydın Kuşadası açıklarında AFAD verilerine göre 3.6 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin derinliği 6 kilometre olarak açıklandı.

YURT 24.01.2020, 10:00 24.01.2020, 10:29
Aydın'da deprem (24 Ocak 2020 Cuma Kandilli Rasathanesi-AFAD son depremler)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 09:32'de Aydın Kuşadası açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6 kilometre olarak açıklandı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise saat 09:32'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.8 olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi verilerine göre depremin derinliği ise 8 kilometre olarak ölçüldü.

SON DEPREMLER
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız  

ulusal.com.tr

#AFAD #kandilli rasathanesi #kuşadası #deprem #aydın
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