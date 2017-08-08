Aydın'da bir tostçu kendi işyerinin reklam filminde oynadı. Reklam filmi internette tıklanma rekoru kırdı. Tostçu Cengiz Çelik, reklam filmi sayesinde işlere yetişemez oldu.

Aydınlı tost ustası Cengiz Çelik eşine rastlanmayan bir girişimcilik örneği sergiledi; tostları için profesyonel reklam filmi çekti. Hollywood prodüksiyonlarını aratmayan reklam filmiyle Cengiz usta'nın işleri fazlasıyla açıldı,işte bu 20 metrekarelik dükkan artık ihtiyacı karşılayamaz oldu.



Fransa'daki yemeği beğenmedi, tost yemek için uçak kaçırıp paraşütle Aydın'a indi. Cengiz Çelik ve tostları aksiyon filmlerini aratmayan bu senaryo ile bir anda sosyal medyanın en çok konuşulan konularından birisi oldu.



Çelik'in reklam filmi kısa sürede tıklanma rekoru kırdı. Bu reklam ile işler ikiye katladı.



Reklamı duyan, dükkana akın etti. Öyle ki, şehir dışından gelip tostun tadına bakanlar bile oldu.





Onur Altınkaynak/ Aydın

ulusal.com.tr