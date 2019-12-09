Ayşe Karaman davasında duruşma süreci

Ayşe Karaman, 25 yaşındaydı. Doktor sevgilisi Özgür Tarhan'ın evinde ölü bulunmuştu. Karaman'ın hayatını kaybettiği yatağın yanındaki komidinin üzerinde üç şırınga ile çeşitli ilaçların bulunduğu tespit edilmiş, Karaman'ın sol eline damar yolu açıldığı belirlendi.

Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma sonucunda iddianame hazırlanmış ve Tarhan hakkında ''tasarlayarak öldürme'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti.

Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, maktul Karaman ile Tarhan'ın yaklaşık 3 yıl önce özel hastanede tanıştıkları ve zaman zaman Tarhan'ın evinde birlikte kaldıkları kayıtlara geçti.

Sanık doktor Özgür Tarhan ilk kez hakim karşısına çıktı.

Ankara 5'inci Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya tutuklu yargılanan Tarhan, maktülün babası ve annesi ile birlikte taraf avukatları ile çok sayıda izleyici katıldı.

Kimlik tespitinin yapıldığı ve iddianame özetinin okunduğu duruşmada sanık savunması alınacak ve talepler dinlenecek.

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